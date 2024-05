Terni: al Politeama il docufilm di Negrini sul Vajont

Appuntamento martedì 28 maggio alle ore 21 al cinema Politeama-Cityplex di Terni con il noto regista Alessandro Negrini che presenterà il suo ‘La luna sott’acqua’, documentario ‘onirico’ sul disastro del Vajont, incentrato in particolare sul borgo di Erto, sopravvissuto alla tragedia. La pellicola si è aggiudicata il premio speciale al Crossing the Screen – Eastbourne International Film Festival (Regno Unito). «Il premio speciale della giuria – si legge nelle motivazioni del premio – è stato assegnato in riconoscimento della sua magistrale rappresentazione di Erto. Il lavoro di Negrini cattura il delicato equilibrio tra il desiderio di rinnovamento di Erto e l’imperativo di onorare il suo tragico passato. Attraverso immagini oniriche e una narrazione poetica, il film intraprende un viaggio profondo per preservare la memoria di una comunità sull’orlo della scomparsa. ‘La luna sott’acqua’ è una ballata ammaliante che cattura e che risuona con la resilienza di un villaggio alterato per sempre dalle ombre di una diga che ne ha rimodellato il destino».

