Terni: al ‘Secci’ risate e solidarietà con ‘È arriatu mi cugginu’

Teatro fa rima con beneficenza, sabato 18 maggio a Terni. Alle ore 21 al teatro ‘Secci’, infatti, è in programma la commedia in due atti ‘È arriatu mi cugginu’ di Maurizio Gironi, con l’organizzazione dell’associazione Ce Senti Cerqua e del liceo artistico ‘Metelli’ di Terni. In scena, gli attori della Nuova Compagnia Teatro ‘Città di Terni’, con la regia di Graziano Faina. Il biglietto costa 15 euro e l’intero ricavato sarà devoluto al liceo ‘Metelli’ per la partecipazione agli Special Olympics 2024, i popolari giochi sportivi dedicati alle persone con disabilità intellettiva. Attraverso lo sport, ‘Special Olympics’ contrasta l’emarginazione e l’esclusione, valorizzando le capacità di ciascuno. I biglietti sono reperibili attraverso Alberto Bonifazi (335.5923400) e presso il MET Bistrot di piazza Tacito e l’edicola di Cardeto (via Cesare Battisti). La locandina dell’evento è stata realizzata dalla studentessa Delia Florina Ilie della 5°C del liceo artistico ‘Metelli’ – Indirizzo grafico.

