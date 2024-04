Terni: al Tic c’è il sottosegretario e il Comune non gradisce. Polemica in sala

La ‘scintilla’ è stata l’incontro intitolato ‘Giovani, imprese creative e musica’, in programma venerdì pomeriggio in Bct nell’ambito del ‘Terni, influencer & creator festival’ in corso fino a domenica. All’evento, con annuncio in mattinata, ha partecipato anche Lucia Borgonzoni, senatrice della Lega e sottosegretario di Stato al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Prima dell’inizio dell’evento, in sala – dopo aver appreso dell’ospite istituzionale – si sono portati il vice sindaco Riccardo Corridore, accompagnato da alcuni assessori della giunta Bandecchi. E il vice sindaco, presa la parola in apertura di incontro, ha duramente ‘bacchettato’ di fronte ai presenti l’organizzazione del Tic (che afferma, a microfoni spenti, di aver sempre coinvolto il Comune, ndR) per il mancato invito all’amministrazione comunale – probabilmente a fronte della presenza della Borgonzoni -, ‘avvertendo’ i responsabili che, insomma, questa volta avrebbero chiuso un occhio e che il festival sarebbe proseguito. Ma che – a giudizio di Corridore – non ci si comporta così. Poi il vice sindaco se n’è andato e il sottosegretario Borgonzoni ha osservato: «Già che c’era, poteva anche rimanere». E la polemica è entrata dritta in sala.

Condividi questo articolo su