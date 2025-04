Il secondo corso di scrittura creativa intitolato ‘Il mondo tra le righe’, organizzato dal Comitato di Terni della Società Dante Alighieri, in collaborazione con l’assessorato alla scuola e al welfare del Comune di Terni, avrà inizio il 29 aprile alle 10 nella sede della Fondazione Sbrolli, invia Luigi Galvani.

Il corso è rivolto agli adulti e prevede 5 incontri laboratoriali tenuti dai professori Francesco Pone e Daniele Sorvillo. L’obiettivo del corso è stimolare la creatività, risvegliare la fantasia e incoraggiare ogni partecipante a prendersi cura di sé. Gli interessati possono contattare la segreteria del Comitato al numero 3384887212 o scrivere all’indirizzo all’email [email protected].

«Organizzare un corso di scrittura creativa per gli adulti – spiega Anna Rita Manuali, presidente della Società Dante Alighieri Terni – nasce dall’esigenza di offrire uno spazio in cui le persone possono esprimersi, raccontarsi, riscoprire il piacere della parola scritta e prendersi cura di sé. In un mondo sempre più digitalizzato, prendersi del tempo per scrivere, riflettere e condividere storie è un atto profondamente umano e liberatorio. Il corso è un’occasione di crescita personale e culturale ma è anche un momento di socializzazione e confronto».