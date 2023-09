Terni: al via la Festa del Preziosissimo Sangue fra spiritualità e momenti di riflessione

Edizione 2023 della Festa del Preziosissimo Sangue, organizzata dalla parrocchia della cattedrale di Terni attraverso l’impegno di don Alessandro Rossini. L’evento si svolgerà dal 13 al 17 settembre, con appuntamenti anche il 21 e il 29 dello stesso mese. «Cerchiamo di portare delle novità – afferma don Alessandro -, un ‘soffio di nuovo’ nella nostra parrocchia e nella nostra città. Ci sembra doveroso stimolare la riflessione dei cittadini su alcune grandi questioni che riguardano tutti noi. Gli eventi organizzati, i convegni, vanno proprio in questa direzione. Ad esempio il rapporto fra il Creatore, l’uomo e il suo ambiente sarà uno dei temi centrali di questa edizione della festa».

Convegno internazionale fra fede e scienza

Si inizia mercoledì 13 settembre (ore 18.15 museo diocesano) con un convegno scientifico e filosofico di rilievo internazionale, intitolato ‘Esiste Dio? Con Dio o senza Dio tutto cambia’. Il relatore è il fisico nucleare di origini ternane Ubaldo Mastromatteo che, parlando anche del rapporto fra uomo e ambiente nelle mutazioni climatiche, con particolare riferimento alla sostenibilità, presenterà dati reali di ricerca nell’ambito della fisica mondiale. Con lui ci sarà il moderatore Guido Vignelli, studioso di etica, filosofia politica e scienza delle comunicazioni. Nel corso degli anni Mastromatteo, che vive in Lombardia, ha collaborato con una multinazionale statunitense con cui ha partecipato a ben 145 brevetti, fra cui il microchip del Dna da cui provengono tutte le sequenze possibili. A lui dobbiamo l’identificazione nel Dna della possibilità di realizzare vaccini con tecnologie Rna avanzate. All’organizzazione del convegno ha collaborato un altro ternano ‘eccellente’, Umbro Sciamannini, operativo nel campo della ricerca da chimico-fisico, con 43 anni di esperienza alle spalle in ambito sanitario – delle neuroscienze in particolare – ed attività tutt’ora in corso nei settori della chimica organica e delle molecole retrovirali. Nel 2021 è stato insignito del titolo di ‘Ambasciatore della salute’ e si è visto affidare importanti progetti sulla sostenibilità attraverso le nuove tecnologie, come quello che sta portando avanti insieme ad una startup ternana.

La processione

Il secondo convegno è quello di giovedì 14 settembre (ore 18.15 museo diocesano), intitolato ‘La speranza che cerchi’ e che vedrà la partecipazione di don Francesco Cristofaro, conduttore e collaboratore di Radio Mater e Tv2000 nella nota rubrica ‘L’ora solare’. Sempre giovedì, alle 21, si terrà l’importante festa della Esaltazione della Santa Croce, con una processione che partirà dalla cattedrale e toccherà le principali vie del centro di Terni.

Benedizione e concerto

Venerdì 15 settembre (ore 18.15 museo diocesano) è in programma l’incontro intitolato ‘Una vita in più’, con don Gianni Castorani (fondatore della scuola di evangelizzazione ‘Sentinelle del mattino di Pasqua’) e i giovani della comunità Jeunesse Lumiére. Sabato 16 settembre (ore 21.15 cattedrale) è in programma la benedizione della città da parte del vescovo Francesco Antonio Soddu, con la reliquia del Preziosissimo Sangue e la corale ‘I giullari di Dio’. Poi si terrà il concerto ‘Inno alla vita’ dedicato a Gianluca e Flavio, tenuto dai giovani del liceo ‘Angeloni’ – indirizzo musicale, di Terni. Domenica 17 settembre alle ore 11.30 ci sarà la messa solenne concelebrata dai canonici del Capitolo della cattedrale.

Don Antonio Coluccia

Appuntamenti di primaria importanza sono poi quelli del 21 settembre (ore 10 cattedrale) quando il ‘prete antidroga’ don Antonio Coluccia inconterà gli studenti delle scuole superiori di Terni, alla presenza delle istituzioni e del dirigente generale di pubblica sicurezza Antonio Pignataro. Il 29 settembre poi (ore 17) la festa dei Santi Arcangeli con testimonianze di Jelena Vasily e padre Angelo Picelli.