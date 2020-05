Terni, Aladino Onlus aiuta il ‘Santa Maria’

Prosegue la solidarietà in favore dell’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni. Nella giornata di sabato, da parte di un’associazione come la Aladino Onlus che fa del sostegno agli altri la sua missione, sono arrivati al nosocomio 20 pulsossimetri. Il materiale è stato consegnato dalla presiente dell’associazione, Morena Fiorani, e da alcuni soci a Leonardo Fausti dell’ufficio affari generali. Da quest’ultimo, un ringraziamento a nome di tutta l’azienda ospedaliera per la donazione, tanto utile quanto gradita.

