Terni, altre donazioni per il ‘Santa Maria’

Non si ferma la solidarietà in favore dell’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni. Nella giornata di giovedì è giunta l’ennesima importante donazione della Fondazione Carit presieduta da Luigi Carlini. Si tratta di un videolaringoscopio di ultima generazione con ‘lame’ monouso, così da poter premettere ai sanitari del blocco operatorio di intervenire tempestivamente anche su pazienti Covid positivi. La donazione è stata ricevuta dal primario di anestesia/rianimazione Rita Commissari e da Leonardo Fausti dell’ufficio affari generali. Nel corso dello stesso pomeriggio, l’associazione ‘I Pagliacci’ guidata da Alessandro Rossi, ha consegnato al reparto di terapia intensiva neonatale un carrello per medicazioni. Il personale medico ed infermieristico del reparto, insieme allo stesso Fausti, ha rivolto un sentito ringraziamento all’associazione, sempre accanto ai piccoli pazienti del ‘Santa Maria’.

Condividi questo articolo su