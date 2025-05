di S.F.

Non si fermano le transazioni del Comune di Terni per problematiche riguardanti buche e dissesti stradali. Negli ultimi giorni ne sono state perfezionate altre tre con firma del dirigente agli affari istituzionali Cataldo Renato Bernocco.

LA I COMMISSIONE ALLA ‘PROVA TAPPABUCHE’

Il tema resta sempre centrale nel dibattito cittadino tra interventi, macchina tappabuche e manutenzioni in via di sviluppo. Gli ultimi atti riguardano sinistri verificatisi rispettivamente il 16 aprile del 2023 (colpa del dissesto di un marciapiede), 5 gennaio 2025 e 17 gennaio 2025, in entrambi i casi per la presenza di buche. .

Cifre in questi casi non alte. Si tratta di transazioni per 850, 350 e 40 euro, per un totale complessivo che sfiora supera di poco i 1.200 euro. Per ogni sinistro è stato prodotto lo specifico verbale di segnalazione di danneggiamento veicoli, quindi le verifiche e il via libera alle transazioni stragiudiziali.