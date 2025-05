di S.F.

Funziona o non funziona? È efficace o no? Alla fine la I commissione consiliare – in sostanza – di giovedì mattina sul tema ‘tappabuche’ è servita a farla vedere in azione, né più né meno. Con tanto di spiegazioni a corredo. Il sopralluogo si è svolto in strada di Collescipoli, all’altezza dell’incrocio con la Sr313. In fondo le immagini della ‘visita’.

2025, LA MACCHINA NON VA: «COLPA DEL FREDDO»

ESTATE 2024, ESBORSO DA OLTRE 100 MILA EURO PER LA TAPPABUCHE

D’altronde il tema buche resta sempre ‘caldo’ per via delle condizioni della rete cittadina. Di segnalazioni ne arrivano pressoché ogni giorno e per le amministrazioni che si susseguono è una delle ‘spine’ di maggior impatto. Esito? «Siamo estremamente soddisfatti – il commento dell’assessore Marco Iapadre – perché la qualità delle riparazioni con questo macchinario è molto elevato. Dureranno per anni. Inoltre si può intervenire con maggior rapidità senza dover attendere le ditte esterne». Poco dopo sono giunti sul posto anche il dirigente Federico Nannurelli e il funzionario con elevata qualificazione Stefano Carloni, coloro che hanno il ‘comando’ sulla squadra operativa.

LO SCONTRO SULL’ESTERNALIZZAZIONE DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA

LA MANOVRA PER LE ASSICURAZIONI DEI MEZZI

Ad esporsi è stato il primo: «Finalmente si mette un punto fermo sulla capacità operativa della squadra comunale. La macchina funziona e bene, tutti i giorni. Con pubblicazione degli interventi sul sito. Le strade del Comune – le parole di Nannurelli – sono in condizioni pessime e questa operazione di manutenzione straordinaria è rivolta alla sicurezza. Per garantire efficienza e fluidità. Buttiamo via soldi? No, il mezzo è omologato per questo tipo di attività. Ed i risultati sono tangibili». Nel medio-lungo periodo si vedrà se, effettivamente, ci sarà la durabilità.