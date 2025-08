Nuovo controllo straordinario della polizia di Stato a San Biagio di Cesi (Terni) in seguito alle numerose segnalazioni dei cittadini. Trovato e sequestrato materiale da campeggio.

La zona, già nota per lo spaccio di sostanze stupefacenti, è stata condotta dalla questura sotto la direzione del commissario Luca Valentini con il supporto di diversi equipaggi della questura e del reparto prevenzione crimine Umbria-Marche. «Nel corso del servizio, che ha interessato in modo capillare l’intera area boschiva e le vie di accesso alla zona, non sono stati individuati soggetti sospetti né rinvenute sostanze stupefacenti. Tuttavia, l’attività ha permesso di accertare la presenza di bivacchi abusivi, presumibilmente utilizzati come punti di appoggio da parte di soggetti dediti ad attività illecite», spiega la questura.

Nascoste nel verde tende da campeggio e batteria auto per l’energia elettrica, nonché altri oggetti idonei a garantire una permanenza stabile nel luogo. «Tali elementi confermano l’utilizzo dell’area come base logistica per attività potenzialmente illegali», viene sottolineato. Ci ha pensato Asm a rimuovere gli oggetti trovati per il successivo smaltimento. «Analoghe attività verranno ripetute nei prossimi giorni, in collaborazione con le altre forze di polizia e con il supporto dei reparti specializzati, per continuare a monitorare il territorio e contrastare fenomeni di illegalità diffusa».