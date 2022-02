Terni, Amore a 360° fra cultura e solidarietà

Il Rotaract club di Terni, nell’ambito degli eventi valentiniani, organizza un incontro incentrato sull’amore dal titolo ‘Amore a 360°’. L’evento è patrocinato da FFP, Formazione Futuro Professionale, Service Nazionale Azione Professionale. L’appuntamento è per venerdì 25 febbraio alle ore 17.30 presso l’hotel Garden. Si inizierà con una introduzione sul perché San Valentino si celebra il 14 febbraio e verrà fornita qualche informazione sulla figura del santo patrono di Terni e protettore di tutti gli innamorati. A seguire, con la psicologa Valeria Di Loreto si approfondirà il tema dell’amore, si rifletterà su come si instaurano i rapporti tra le persone e come le relazioni siano cambiate a causa del Covid. Inoltre con il giornalista e scrittore Massimo Colonna, che con l’occasione presenterà il suo libro ‘Nome Nero’, si parlerà del suo rapporto con l’amore, delle sue ispirazioni per creare i personaggi e dell’importanza del supporto di uno psicologo per il processo creativo.

All’evento saranno presenti i ragazzi provenienti da tutta l’Umbria, Marche e Abruzzo. Per partecipare è richiesto un contributo di 5 euro destinato al ‘Progetto Noemi’. L’associazione ‘Progetto Noemi Onlus’ nasce per iniziativa di Andrea e Tahereh, genitori della piccola Noemi, affetta da SMA1 (atrofia muscolare spinale di tipo 1). L’associazione è gestita dai genitori stessi della bambina con lo scopo di favorire interventi rivolti alla disabilità gravissima pediatrica, aumentare la conoscenza della SMA, sensibilizzare e aiutare le famiglie in difficoltà economiche che vivono questa e altre patologie, sperando di migliorare per quanto è possibile la qualità di vita in attesa di un’eventuale cura. Infatti questa malattia richiede un’assistenza altamente specializzata, non può essere quasi mai supportata da ospedali e Usl perché la conoscenza di questa patologia è insufficiente o addirittura assente. Durante l’evento sarà trasmessa una diretta che sarà possibile seguire tramite i canali social del club. La responsabile dell’incontro è Sabrina Spanò e per ulteriori informazioni si può contattare il numero 320.2460519.