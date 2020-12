Terni, anche i circoli del Pd impegnati nella raccolta solidale

Prosegue presso i circoli del Pd, anche a Terni, l’iniziativa ‘Solidarietà in circolo’ incentrata sulla raccolta di generi alimentari e beni di prima necessità da destinare a famiglie bisognose.

Come funziona

Il circolo Pd di San Giovanni – Cospea (via Milazzo 55) attua la raccolta il sabato dalle ore 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 (solo alimenti e giocattoli nuovi); circolo Terni Nord (centro sociale di Gabelletta) sabato dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 17 (solo alimenti); circolo centro Custodi – Montani (presso federazione di via Mazzini) dalle 10 alle 12.30; circolo Borgo Bovio – Valserra il venerdì dalle 15 alle 17, martedì 22 dicembre dalle ore 9 alle 11 e mercoledì 23 dicembre dalle 10 alle 12; Giovani Democratici (presso Jonas Club, via De Filis 11) sabato dalle ore 10 alle 12 (solo alimenti). Ciascun circolo poi consegnerà il materiale ad associazioni e parrocchie per la successiva distribuzione.