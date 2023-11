Terni: anche Pincardini va con Bandecchi

Dopo Federico Brizi, un’altra ex consigliera comunale di Terni – Paola Pincardini (eletta nella legislatura Latini con la Lega e poi transitata in Uniti per Terni, Coraggio Italia e quindi Fratelli d’Italia) – ha aderito ad Alternativa Popolare. Alle ultime amministrative era candidata nella lista ‘Giorgia Meloni per Masselli sindaco – Fratelli d’Italia’. L’annuncio è del coordinatore regionale di AP e vice sindaco di Terni, Riccardo Corridore. «Sono lieto di annunciare – scrive – l’adesione ad Alternativa Popolare della dottoressa Paola Pincardini, già consigliera comunale e persona di elevate qualità morali e intellettuali. La stessa sarà uno dei punti di riferimento importanti nella campagna elettorale che sto portando avanti per la Regione Umbria. Mi affiancherà nel coordinamento regionale. Auguro alla stessa un proficuo lavoro nell’interesse degli ideali di Alternativa Popolare che non solo ha abbracciato ma che connotano già la sua persona».

