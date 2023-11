Terni: l’ex FI e Lega Brizi passa ad Alternativa Popolare

La sua presenza non era passata inosservata alla convention di lunedì, quella in cui è stata ufficialmente presentata la candidatura di Riccardo Corridore a presidente della Regione Umbria. Un segnale sin troppo chiaro di vicinanza e ora arriva anche l’ufficialità: Federico Brizi, che nell’ultima sindacatura Latini è stato capogruppo della Lega in consiglio comunale (in assemblea era stato eletto con Forza Italia), è passato con il partito di Stefano Bandecchi, Alternatva Popolare. L’ufficializzazione è stata data dallo stesso Corridore mercoledì mattina in una nota stampa in cui definisce Brizi «persona esperta in politica» e «un valore aggiunto per quanto stiamo costruendo a livello regionale». Brizi, in occasione delle ultime amministrative, era stato fra coloro che si erano fermamente opposti ad un Latini-bis, bocciandone l’operato.

Condividi questo articolo su