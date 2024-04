Terni, anfiteatro romano: a luglio c’è il brasiliano Toquinho

Un bel po’ di sound brasiliano in arrivo all’anfiteatro romano di Terni. Il 21 luglio sarà protagonista Antonio Pecci Filho, in arte Toquinho: l’evento è organizzato dalle associazioni Terni Città Futura e Argoo Aps e rientra nell’ambito del Tributo Endrigo che ora «cresce e diventa Tributo d’Autore». I biglietti saranno disponibili da lunedì in prevendita su Ticketitalia.it.

«Pur restando legata – spiegano gli organizzatori – al nome di Sergio Endrigo e alla sua figura artistica, negli anni la manifestazione ha sempre più assunto la forma di un vero e proprio Festival della canzone d’autore, articolato su più giornate. Da qui nasce la volontà di evolverci verso un festival dal carattere sempre più articolato e multidisciplinare, capace di avvicinare sia i giovani che un pubblico più variegato, al vasto ambito della musica cantautorale italiana, grazie a un cartellone di eventi ed appuntamenti da articolare nel corso dell’intero anno. Dopo undici anni, riteniamo sia giunto il momento della svolta, rinnovando l’evento con nuova linfa, creatività e stimoli, lanciandoci verso nuove sfide organizzative. Vogliamo far diventare Terni, partendo dalla figura di Sergio Endrigo, ‘capitale’ della musica cantautorale con momenti di spettacolo e di approfondimento, capaci non solo di celebrarla ma anche promuoverla tra le nuove generazioni. La canzone d’autore italiana rappresenta infatti un patrimonio culturale da preservare e valorizzare, una forma d’arte che va oltre il semplice intrattenimento, perché offre spunti di riflessione e suscita emozioni capaci di toccare profondamente l’animo. Con i suoi testi ricercati, poetici e impegnati, la canzone d’autore è un pilastro della cultura e della letteratura del nostro paese. Cominciamo questo nuovo percorso annunciando un concerto di livello internazionale.

Toquinho

Il 21 luglio toccherà a Toquinho, musicista Brasiliano che ebbe modo di collaborare con Sergio Endrigo in un disco, ancora oggi considerato il più grande esempio di fusione tra musica e poesia. «Il cantante festeggia i suoi 50 anni di carriera con alcuni concerti in giro per l’Europa e torna in Italia in esclusiva per il nostro festival. Sarà l’occasione per ascoltare dal vivo il più grande esponente a livello mondiale della bosa nova. Toquinho, o ‘Toco’, come amava chiamarlo Vinicius De Moraes, a 76 anni incarna l’espressione più pura e veritiera della forza e della storia musicale del Brasile. Con il suo timbro caldo e l’inconfondibile tocco delicato sulla chitarra, Toquinho, accompagnato dalla splendida voce della brasiliana Camilla Faustino, Dudu Penz al basso e Mauro Martins alla batteria, sarà protagonista di una serata capace di restituire il fascino della ‘saudade’ di Tom Jobim e del suo grande amico e collaboratore Vinicius de Moraes, di Baden Powell, Carlos Lyra, Chico Buarque, Menescal e tanti altri. Un concerto che si addentrerà nell’anima poetica della bossa nova e nella magia inconfondibile degli ‘Afro Sambas”, riproponendo i brani che hanno fatto innamorare il pubblico di tutto il mondo: dalle melodie di ‘La voglia e la pazzia, l’incoscienza e l’allegria’, ‘Senza paura’, ‘Samba della benedizione’, ‘Samba per Vinicius’ fino ad ‘Acquarello’ (che festeggia i 40 anni dal successo in Italia), solo per citare alcuni dei suoi successi. Ha inciso sedici album con Vinicius de Moraes, collaborando in particolare con Ornella Vanoni (La voglia, la pazzia, l’incoscienza, l’allegria). È diventato popolarissimo in Italia nel 1969 suonando nel disco ‘La vita, amico, è l’arte dell’incontro’, realizzato da Sergio Endrigo, Vinícius de Moraes e Giuseppe Ungaretti, la sua prima incisione in Italia; collaborando con Ennio Morricone alla realizzazione del disco ‘Per un pugno di samba’ di Chico Buarque de Hollanda. Nel 1990 ha partecipato al Festival di Sanremo cantando in portoghese la canzone di Paola Turci, ‘Ringrazio Dio’». Ci saranno altri appuntamenti il 6 e 7 settembre.

Via Roma

In programma un panel di approfondimento sulla canzone e la poesia in Bct, «confermando il tradizionale contest giovanile ‘Terni canta d’Autore’ che quest’anno si svolgerà in una delle strade più rappresentative del centro storico: Via Roma. Il contest manterrà la sua formula di successo, ospitando decine di giovani cantautori che avranno l’occasione di far conoscere i loro inediti e di cimentarsi con i capolavori della canzone d’autore italiana. Questo non esaurisce il progetto del ‘Tributo d’Autore’ che vuole proporre entro la fine della stagione estiva un ulteriore concerto con protagonista un importante nome della musica italiana, evento per i cui dettagli rimandiamo a un prossimo e apposito comunicato, per cui vi raccomandiamo di restare in attesa dei prossimi aggiornamenti».