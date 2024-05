Terni, anfiteatro romano: il 22 giugno evento benefico con musica di Dalla e Battisti

Si chiama ‘Lucio incontra Lucio’ ed è un evento benefico che vede protagonista la fondazione Fulvio Sbrolli. Si terrà il 22 giugno all’anfiteatro romano e, come spiegato nella missiva inviata dalla presidente Margherita Amadei Sbrolli al Comune, «si tratta di un’iniziativa a scopo benefico volta alla raccolta fondi a sostegno delle attività solidali promosse dalla fondazione». C’è il via libera di palazzo Spada con firma del dirigente Andrea Zaccone per la concessione dell’area. L’evento si baserà sulla grande musica di Lucio Dalla e Lucio Battisti.

