Terni, anziano scivola sulle feci di un cane e si ferisce seriamente

Sarebbe di per sé già incivile se uno lasciasse il proprio cane fare i bisogni per strada senza pulire, come purtroppo spesso accade, ovunque ed anche in questa zona di Terni. Figuriamoci se su quei bisogni dovesse scivolarci un anziano – come è accaduto venerdì pomeriggio in via Cannizzaro, a due passi dalla stazione e dal CLT – e quindi cadere procurandosi lesioni serie. Purtroppo è tutto vero e l’uomo, un ultra 80enne ternano residente in zona, è stato soccorso dalla Croce Verde di Ferentillo a seguito delle ferite, una profonda alla testa ed altre al viso, riportate nella caduta. Sul marciapiede, il cappello del poveretto e vistose macchie di sangue, visto che ne ha perso parecchio. Inviperiti i residenti, per l’episodio che, grave, rappresenta il degrado con cui in via Cannizzaro e in tante altre zone cittadine sono costretti a convivere. Primi responsabili, i cittadini che con particolare menefreghismo, lasciando che i propri animali lordino gli spazi pubblici senza poi preoccuparsi di nulla.

