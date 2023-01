Terni, appalto cascata Marmore: rinnovo biennale da 1,2 milioni di euro per Vivaticket

di S.F.

Le prime tre annualità – questo prevedeva il bando 2019 per un valore di 1.771.827 euro – sono concluse ed ora è tempo di pensare al biennio 2023/2024. Il Comune di Terni aveva la possibilità di rinnovare l’appalto e, non a sorpresa, così è stato: c’è il maxi impegno di spesa superiore al milione di euro per i servizi di supporto ed assistenza turistico-logistica per l’area della cascata delle Marmore.

Triennio concluso

Palazzo Spada finora aveva impegnato ‘solo’ la spesa fino al 2022, data di scadenza formale dell’appalto aggiudicato in via efficace il 29 novembre 2019. Di mezzo c’era tuttavia l’opzione rinnovo che, come facile prevedere, è stato esercitato: si passa così ad un periodo quinquennale per un valore complessivo da 2 milioni 951 mila euro. Che succede dunque? Per garantire la continuità del servizio – nel contempo manca ancora il bilancio di previsione 2023/2025, in linea teorica c’è tempo fino ad aprile per approvarlo ma è chiaro che deve essere approvato molto prima – serve mettere sul piatto il milione e 215 mila euro necessari. Tutto in mano al Rup, il geometra Paolo Neri, con la funzionaria della direzione attività finanziarie Nadia Navarra responsabile della programmazione di spesa.