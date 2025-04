di S.F.

È una società campana ad essersi mossa al Tar Umbria – procedura in corso – per il bando di gara europea a procedura aperta utile all’affidamento quadriennale in concessione del servizio di ristorazione scolastica del Comune di Terni.

Il dettaglio del ricorso, depositato nei giorni scorsi, emerge grazie alla pubblicazione odierna della ‘tabella degli affari’ del Tar per martedì 29 aprile. Impugnati in particolar modo i criteri di aggiudicazione del bando: a muoversi in tal senso è stata la Sirio srl di Cercola (Napoli), attiva da tempo nel campo della ristorazione e delle forniture food e non food. Sarà difesa dall’avvocato Ciro Sito, mentre al momento palazzo Spada non risulta costituito in giudizio. Giudizio cautelare atteso per mercoledì.