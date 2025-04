di S.F.

Il ricorso sul maxi appalto per il verde/decoro urbano verrà discusso – giudizio cautelare – il 29 aprile. Ora per il Comune di Terni si aggiunge un’altra partita nell’ambito dei principali bandi nell’arco del quinquennio: impugnata al Tar la procedura europea per l’affidamento in concessione quadriennale del servizio di ristorazione scolastica.

IL BANDO: PRODOTTI LOCALI E PROGETTI SOCIALI

L’IMPORTO A BASE D’ASTA VALE 11,4 MILIONI DI EURO

Per ora la certezza è che giovedì 17 aprile è stato depositato il ricorso. Il mirino – l’importo a base d’asta è quantificato in 11,4 milioni di euro – è puntato in particolar modo sui criteri di aggiudicazione. Da ricordare che la scadenza del bando è fissata al 3 maggio. per La camera di consiglio è già stata fissata: anche in questo ci sarà il 29 aprile, come per il verde. Carne al fuoco non male in questo periodo.