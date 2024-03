Terni: appello per ritrovare Aisha, cagnolina scomparsa in zona Valenza

Era stata adottata poco più di una settimana fa dal canile di Monte Argento, a Terni, e mercoledì mattina – forse spaventata dal temporale – si è allontanata dalla sua nuova casa e ha fatto perdere le proprie tracce, probabilmente verso una zona boschiva. Rilanciamo qui l’appello per ritrovare Aisha, cagnolina che si è persa nella zona di via Ippocrate, in particolare nell’area fra la Domus Gratiae e il centro sociale di Valenza. Finora le ricerche e gli appelli sono andati a vuoto ma la speranza è che possa essere trovata presto. Il numero di telefono a cui rivolgersi è 328.9115729.

