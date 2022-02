Sport, educazione e sociale: apre il club scacchi a Terni

Un servizio gratuito del Centro sportivo educativo nazionale per crescere giocando. La novità riguarda Terni e Amelia: apre il club di scacchi a firma Csen basato su Sme, il più grande progetto di promozione sociale basato riguardante gli scacchi mai realizzato in Italia. Coinvolte quattordicini regioni e oltre 10 mila minori.

Scacchi metafora educativa

Il progetto punta non solo «a diffondere l’insegnamento degli scacchi a scuola ma parlare ai minori, alle famiglie e agli operatori dei settori educativi offrendo loro uno strumento di aggregazione di straordinaria efficacia intergenerazionale, soprattutto sul piano relazionale e sociale». Il club a firma Csen è gratuito ed è finanziato da impresa sociale ‘Con i bambini’ in collaborazione con il Cesvol Umbria e il centro culturale S. Fermina di Amelia: a Terni il via è previsto per mercoledì 2 marzo, ad Amelia due giorni dopo. «Sarà un luogo dove crescere giocando con gli scacchi e non solo, gestito da un equipe formata da un docente, un operatore sociale e un tecnico di scacchi», spiegano i promotori. Sarà attivo per ragazzi/e dagli 8 ai 14 anni per un giorno alla settimana.

Gli orari

Il club di scacchi è aperto il mercoledì a Terni, dalle 17 alle 19, nella sala polivalente del Polis – sede del Cesvol – e il venerdì ad Amelia, alla stessa ora, nella sede del centro culturale S. Fermina. Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi al 339 41 38 148 o scrivere a [email protected]