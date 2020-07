‘Architetti si nasce’, bambini protagonisti a Terni

A.T.

Una settimana all’insegna dell’architettura. Così i bambini del campus del Doposcuola di via Fratini hanno messo alla prova le loro abilità creative e soprattutto costruttive per progettare un plastico della cittá di Terni con i materiali riciclati durante il periodo della quarantena. Per la settimana soprannominata ‘architetti si nasce’, proprio in relazione al lavoro svolto dai bambini, la fantasia è stato l’elemento centrale per ricreare in miniatura le strade e i palazzi della loro città. Un passatempo creativo e al contempo ecologico, riutilizzando materiali che altrimenti sarebbero stati buttati via e trasmettendo così, sin da piccolo, l’importanza del saper riutilizzare gli oggetti trasformandoli in qualcos’altro. Prossimamente li aspetterà la settimana della pittura e infine quella dell’orto botanico.