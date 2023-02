Terni, area verde e giochi borgo Bovio: «Anche qui paghiamo le tasse»

Terni, la cura del verde cittadino e le attrezzature ludiche per i più piccoli. Nel corso del tempo sono state numerose le segnalazioni dei cittadini per far presente che qualcosa non va. Alla lista ora si aggiunge un residente della zona di borgo Bovio, non distante dalla scuola Oberdan: «Questa è la situazione dei giardini e dei giochi. Anche qui si pagano le tasse», l’sos lanciato da via Tre Venezie. «C’è da dire che dipende anche dalla nostra inciviltà», l’amara constatazione. Difficile dargli torto.

