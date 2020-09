Terni: «Arma, grazie per tutto ciò che fai e rappresenti»

Lettera firmata

Con queste poche righe, vorrei ringraziare l’Arma dei carabinieri di Terni che è stata decisiva nel risolvere tempestivamente un problema non da poco che mi ha colpito. Nei giorni scorsi, infatti, sono stato vittima di un furto di un ciclomotore. Dopo aver chiamato il numero di emergenza nella speranza che il mezzo, in cui avevo anche riposto le chiavi della mia abitazione, venisse individuato dalle forze di polizia, mi sono rivolto ai carabinieri. Bene, nel giro di poche ore dal momento del furto, i militari del comando stazione di Terni sono riusciti a ritrovarlo, con le chiavi dell’abitazione e anche quelle dello stesso ciclomotore. Una prova di efficienza che non mi ha stupito, conoscendo le qualità dei carabinieri in generale ed in particolare del Comando Compagnia di Terni, ma che, vista da vicino, mi ha consentito di apprezzarne una volta di più non solo la professionalità e l’accurata conoscenza del territorio, ma anche l’umanità e la capacità di essere vicini ai cittadini specie nei momenti in cui c’è una reale e concreta necessità. La loro condotta credo rappresenti una garanzia per ciascuno di noi, perché se da un lato ci si può trovare in situazioni poco piacevoli, dall’altro è importante e confortante sapere che c’è chi è pronto ad ascoltarti, ad impegnarsi, a svolgere appieno il proprio dovere ben sapendo cosa sia giusto e cosa no. Un riferimento anche in termini di valori di cui, in tempi come quelli attuali, c’è un assoluto bisogno. Che l’Arma sa soddisfare appieno.