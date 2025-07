Era evaso dagli arresti domiciliari nella sua abitazione di Tor Bella Monaca, a Terni. Ora è finito in manette grazie all’intervento della polizia di Stato.

L’uomo, un 27enne di origini tunisine, si trovava ai domiciliari in quanto condannato per resistenza a pubblico ufficiale e spaccio di droga. «La volante lo ha rintracciato nella prima periferia di Terni, mentre era a piedi. A suo carico risultava un decreto di latitanza emesso a dicembre 2024, che disponeva la carcerazione in caso di rintraccio», spiega la questura.

Nel contempo proseguono i controlli delle Volanti: 147 persone identificate e 39 veicoli ispezionati. «Tra questi, due automobilisti sono stati pizzicati alla guida in stato di ebbrezza, mentre sono state elevate ben 38 sanzioni per violazioni al codice della strada. Nessun episodio rilevante ha turbato – conclude la questura – la serenità delle serate della movida, che si sono svolte in piena sicurezza, garantendo a tutti il libero e sereno godimento degli spazi pubblici».