Terni: attesa per il torneo giovanile di scacchi under 18

Il 15 ottobre Terni. presso la sala Cesvol, si prepara ad ospitare un appassionante torneo giovanile under 18 di scacchi che può aprire le porte, ai partecipanti, alla finale nazionale del 2024. Gli aspiranti giocatori possono iscriversi al torneo attraverso il portale Vesus (https://vesus.org/tournament/_nzLd2fI) e l’iscrizione è aperta a tutti i giovani scacchisti under 18 desiderosi di mettere alla prova le proprie abilità. «Questo torneo – spiega l’Asd Terni Scacchi, società organizzatrice – non è solo un’occasione per la competizione sportiva ma anche un modo per mettere in luce l’importanza degli scacchi per la comunità di Terni e per l’intera regione dell’Umbria. Gli scacchi non sono solo un gioco, ma un’attività che stimola il pensiero strategico, la concentrazione e la creatività, qualità essenziali per il successo individuale e collettivo. La posta in palio – prosegue l’Asd Terni Scacchi – va oltre il semplice trofeo locale. I partecipanti avranno l’opportunità di qualificarsi per la finale nazionale del 2024, un palcoscenico che mette in risalto i migliori talenti giovanili degli scacchi in tutta Italia. Questa prospettiva rende il torneo non solo un evento locale, ma un trampolino di lancio per aspiranti campioni nazionali».

Condividi questo articolo su