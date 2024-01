‘La Befana vien volando’. Questo il nome dell’evento gratuito in arrivo all’aviosuperficie Alvaro Leonardo il 6 gennaio: musica, animazione, spettacoli di magia, tombola per bambini e vin brulé per tutti. Il via alle 14.30, un’ora più tardi è attesa l’arrivo della befana dall’alto per far felici i più piccoli. A capo dell’organizzazione c’è Terni Reti.

