Terni, avvocati in campo per ricordare i colleghi scomparsi

Si è svolto venerdì ad Acquasparta, nell’ambito della Festa del Rinascimento con cena finale nelle taverne della bella cittadina umbra, il tradizionale triangolare degli avvocati di Terni in ricordo degli amici e colleghi Alvaro Bartollini e Fabio Farnesi.

La ‘sfida’

Numerose come al solito le adesioni degli avvocati che con la loro partecipazione onorano il ricordo dei colleghi scomparsi prematuramente. Triangolare che, per la cronaca, ha visto primeggiare la squadra azzurra composta da Barberisi, Zerbini, Lancia, Leonardi, Proietti, Ramunno e Romani contro la squadra arancione capitanata da Francesco Orsini e Massimo Farnesi, fratello del compianto Fabio, sotto il vigile sguardo del presidente Biancifiori e del mister Allegretti per l’occasione anche arbitro insieme ad Arnaldo Sebastiani.

In campo a Rieti

Commovente il ricordo degli amici scomparsi da parte della squadra di calcio del foro di Terni che riprenderà a breve la sua regolare attività sportiva, ma soprattutto sociale, con un triangolare a Rieti il prossimo 25 settembre organizzato in ricordo delle vittime del terremoto ad Amatrice.