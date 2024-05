Terni: Bandecchi a Cardeto per ‘lanciare’ AP. E parla di sanità, Comune e Ternana

Il mercoledì ‘umbro’ di Stefano Bandecchi, candidato alle imminenti elezioni europee con la sua Alternativa Popolare, partito presente anche alle amministrative in diversi comuni della regione, si è concluso in serata al parco ‘Galilgani’ (Cardeto) a Terni. Dove Bandecchi e Riccardo Corridore, coordinatore regionale e candidato di AP alla presidenza della Regione Umbria alle elezioni che si terranno in autunno, così come la candidata ternana alle europee – Paola Pincardini – hanno parlat nel contesto della festa organizzata dal partito.

