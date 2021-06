Terni, bar San Giovanni Bando ancora al palo

di S.F.

Il via libera dell’esecutivo Latini è arrivato lo scorso gennaio e prevede in prima battuta la demolizione delle opere abusive per consentire il successivo affidamento della struttura. Sono trascorsi oltre cinque mesi e nulla si è mosso per l’area compresa tra via Di Vittorio e piazzale Senio, in zona San Giovanni a Terni: il bando per la concessione pluriennale del bar – in abbandono da anni – non è ancora stato pubblicato e di riqualificazione nemmeno l’ombra.

Lo stallo

In avvio di 2021 c’era stata l’approvazione delle ‘linee guida’ per la predisposizione del bando che, di norma, viene pubblicato a stretto giro rispetto alla decisione della giunta. Per ora del documento per la concessione novennale con canone concessorio da 5.400 euro l’anno – con progetto di ripristino da mettere a disposizione di palazzo Spada – non c’è traccia: «Siamo in attesa che vengano eliminati gli abusi», fanno sapere dal Comune in merito alla vicenda del bar. Questione in mano alla direzione lavori pubblici. Al centro dell’attenzione c’è l’immobile da 78,50 metri quadrati non distante dall’ex Gommalandia, in attesa della riqualificazione e di nuova ‘vita’ dopo anni di degrado. L’indicazione era di garantire l’apertura del locale da maggio ad ottobre. Di certo resta complicato pensare che possa accadere per il 2021 considerando gli step necessari per ultimare l’iter.