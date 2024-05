Terni: burraco solidale in memoria di Gianna Chiappalupi

Lunedì 3 giugno, alle ore 21 presso i locali della parrocchia di Santa Maria della Misericordia, in via Tre Venezie a Terni, si terrà il 3° memorial intitolato a Gianna Chiappalupi, torneo di burraco a scopo benefico. Alle ore 20.45 è previsto l’accreditamento e la quota di partecipazione è libera a partire da 10 euro. Previsto anche un piccolo break offerto dalla famiglia di Gianna Chiappalupi. Il ricavato sarà interamente devoluto all’associazione ‘Integramente’ per lo svolgimento del Summer Camp 2024, centro estivo inclusivo per bambini e ragazzi con disabilità dai 4 ai 13 anni. Info e prenotazioni: 339.1232858 (Michela) e 339.3082456 (Fabrizio).

