Terni, caccia fringuelli a Sant’Erasmo: denunciato bracconiere

Da tempo le segnalazioni relative ad abbattimenti di fauna protetta nella zona di Sant’Erasmo, sopra Cesi, si ripetevano. Per questi i carabinieri forestali del comando stazione di Terni hanno voluto vederci chiaro e l’attività si è conclusa con la denuncia a piede libero di un bracconiere.

Alt e denuncia

Il ‘sistema’ – messo in piedi per procedere alla caccia illecita, soprattutto di fringuelli – prevedeva anche delle vedette in grado di avvertire, segnalare l’arrivo di eventuali organi di controllo e forze dell’ordine. Nonostante ciò i carabinieri forestali sono riusciti a fermare una persona che stava sparando a dei fringuelli, prima che potesse allontanarsi perché avvisata dell’arrivo della pattuglia. L’uomo – un 51enne – è stato trovato in possesso di 5 fringuelli abbattuti, specie protetta nei cui confronti non è consentita la caccia. per questo è stato denunciato alla procura per il reato di abbattimento di fauna protetta e segnalato alla questura per gli eventuali provvedimenti di polizia. Il 51enne era stato già denunciato nel novembre del 2018 per lo stesso reato commesso nello stesso identico luogo.

