Terni: cammina in mezzo alla strada con i trolley. Scatta l’intervento congiunto

Stava camminando in mezzo alla strada, con due trolley in mano, creando una situazione di pericolo per sé e gli altri. Il fatto è accaduto martedì mattina nella zona dell’ospedale, lungo via Giandimartalo di Vitalone e poi anche fra la rotatoria Bianchini-Riccardi e viale Centurini. Grazie all’intervento di una guardia giurata Securpool, in zona per dei controlli, il ragazzo – rintracciato e quindi seguito – è stato ‘messo al sicuro’. Dopo la segnalazione ai colleghi, la questione è finita all’attenzione della polizia Locale che è intervenuta nei pressi del ponte sul Nera in viale Centurini, accertando l’accaduto ed evitando ulteriori rischi per il giovane e gli automobilisti in transito.

