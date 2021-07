Camping Marmore ko, ma resta convenzione con vecchia gestione

di S.F.

Il campeggio di Marmore è chiuso da oltre un semestre e la stagione estiva 2021 è saltata, questo è chiaro. La scorsa settimana c’è stata l’aggiudicazione quinquennale – per ora provvisoria, difficile che la storia sia finita così – alla società cooperativa ‘Il Villaggio’ di Rieti e si è in attesa di ultimare le verifiche per il via libera definitivo. Nel contempo in direzione lavori pubblici è stato firmato un documento legato al sistema tariffario e contributivo per i servizi a domanda individuale, nella fattispecie lo schema di accordo tra il Comune e gli operatori interessati alla firma di convenzioni per l’area turistica ed escursionistica della cascata: appare anche il camping, seppur con vecchia gestione.

L’ASTA PUBBLICA PER IL CAMPEGGIO DI MARMORE: LA SPUNTA IL VILLAGGIO

La curiosità

In sostanza si tratta di un aggiornamento al 29 giugno 2021 dopo la richiesta arrivata da nuovi operatori, strutture ricettive e soggetti aventi rilevanza economica. Riguarda la bigliettazione ed i prezzi ‘speciali’: la particolarità è proprio la presenza del campeggio di Marmore di Pellegrini Rosa (lo ha gestito per decenni prima delle vicissitudini degli ultimi mesi e l’asta pubblica a favore della cooperativa con sede legale a Rieti), legale rappresentante dell’attività. Indicato anche il sito internet www.campinglemarmore.com ed i 5 euro validi da convenzione. Peccato che sia tutto chiuso.