Campeggio di Marmore a coop sociale di Rieti per 24.151 euro annui

di S.F.

La dirigente alle attività finanziarie Grazia Marcucci c’è e questa volta le buste sono state aperte. L’asta pubblica per l’affidamento – concessione in uso e gestione – quinquennale dell’area camping da oltre 9.700 metri quadrati in località Campacci di Marmore, a Terni, va alla cooperativa sociale Il Villaggio di Rieti, con sede in via Garibaldi nella cittadina laziale. L’aggiudicazione provvisoria – ora seguiranno le verifiche del caso – ad incanto unico c’è stata venerdì mattina nell’ufficio del responsabile appalti, Luca Tabarrini. Certo, ormai la stagione estiva è bella che andata.

IL BANDO COMPLETO E LA PARTICELLA 415 DIFFICOLTOSA

Le offerte pervenute

Il Villaggio ha fatto sua l’asta – in loco la presidente Catia Battistoni, originaria di Soriano nel Cimino – con un’offerta annua da 24.151 euro rispetto al prezzo base di 9 mila. A seguire Jessica Giusti di Ferentillo con 21.936 euro, la Sirme Nord srl con 21.500 e, a chiudere il cerchio, Rosa Pellegrini di Montefranco con 12.753 euro: è lei negli ultimi decenni ad essersi spesa in prima persona per il buon funzionamento della struttura turistica che tante persone ha accolto nel corso del tempo. Ha assistito alla seduta anche il responsabile unico del procedimento, l’architetto Angelo Baroni. Storia chiusa? Meglio andarci con i piedi di piombo.

La cooperativa sociale: pulizie e vendita uova



Chi si occuperà dunque del campeggio nei prossimi anni? L’impresa di servizi nel proprio profilo Facebook parla di attività legate alla sanificazione ambienti, igienizzazione superfici, locali caldaie e pulizia vetri. Non solo. C’è anche la vendita di uova, pulcini e galline. Ora ci si butta su un servizio turistico: «Sì, è la prima volta nel turismo, ma nella cooperativa ci sono persone che hanno fatto l’alberghiero», specifica la Battistoni. Il totale per i cinque anni a loro carico – al netto dei costi per la sistemazione, non sono bassi – è di 120.755 euro.

CAMPING MARMORE A IL VILLAGGIO DI RIETI – VIDEO