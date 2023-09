Terni, cane smarrito in zona San Giovanni l’appello per Beki

Riceviamo e pubblichiamo un appello lanciato dalla proprietaria di una cagnolina di circa sei mesi, Beki, smarrita ad agosto nella zona del quartiere di San Giovanni a Terni.

«È una cagnolina simil labrador di circa sei mesi. Smarrita in zona san Giovanni, largo Mezzetti Terni il 1° agosto. Ci sono stati alcuni avvistamenti in zona San Giovanni in zona scuola B.Brin, poi si è spostata ed è stata avvistata in zona scuola Le Grazie. In entrambi i casi è stato chiamato il cane molecolare che ha confermato la presenza del cane; in questo momento dovrebbe essere tornata in zona San Giovanni perché e stata avvistata di nuovo lì. E molto paurosa e indossa una pettorina e un guinzaglio rosso. I proprietari sono veramente disperati». Per eventuali segnalazioni è possibile scrivere a [email protected].