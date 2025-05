Fumo ben visibile a centinaia di metri di distanza nel tardo pomeriggio di domenica in centro a Terni, con immediato intervento dei vigili del fuoco con più mezzi. Da quanto appreso il problema si è sviluppato per un principio d’incendio che ha interessato la canna fumaria di un’attività commerciale in zona piazza Solferino-via Manassei. Tutto risolto in poco tempo e senza persone coinvolte.