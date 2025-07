di S.F.

Il recupero funzionale/ristrutturazione dell’impianto sportivo della Grs con un nuovo campo di calcio a 5, la riqualificazione della ‘cupola’ di Campitello per il nuoto in via Ferri, la realizzazione di una parete sportiva per l’arrampicata al parco Ciaurro, la manutenzione straordinaria dei campi sportivi al ‘Cicioni’ di Campitello e, a chiudere il cerchio, la manutenzione straordinaria della tribuna spettatori e trattamento aria al palazzetto dello sport di via Di Vittorio. Sono i cinque progetti scelti dal Comune di Terni per l’utilizzo dei fondi provenienti dai canoni idrici 2025: a disposizione ci sono 1 milione e 238 mila euro.

La scadenza per la presentazione dei progetti è fissata a domani, 31 luglio 2025, ed a predisporre i progetti di fattibilità tecnico-economica ci ha pensato la direzione governo del territorio. Le cifre per singolo intervento? Per il recupero funzionale e ristrutturazione dell’impianto sportivo Grs vale 128.762 euro. Poi 530.407 euro per la ‘cupola’ di via Ferri a Campitello, 40 mila per la parete arrampicata al parco ‘Ciaurro’, si sale a 439.592 per la manutenzione straordinaria del ‘Cicioni’ ed i restanti 100 mila euro per il pala Di Vittorio.

I primi quattro progetti sono in mano a funzionario con elevata qualificazione Giacomo Falcetti, l’ultimo al collega Matteo Bongarzone: sono i due Rup designati per seguire i vari interventi. Una delibera che al momento «non produce al momento effetti diretti di natura finanziaria, in quanto propedeutica ad ottenere i benefici dell’assegnazione definitiva dei contributi regionali». C’è dunque il semaforo verde all’approvazione in linea tecnica dei cinque progetti per la ‘linea C’, ovvero quella rigurdante gli impianti sportivi. Firmano il dirigente Federico Nannurelli per la parte tecnica e l’assessore Giovanni Maggi per quella politica.

Come noto i restanti fondi dei canoni idrici nelle mani del Comune sono per il decoro urbano (401 mila euro), la manutenzione ordinaria della viabilità (medesima cifra) e le manifestazioni (433 mila euro). Per queste se ne parlerà più avanti.