Terni, capriolo perde l’orientamento e finisce nel Serra

Condividi questo articolo su

















Intervento dei vigili del fuoco di Terni con il Nucleo speleo alpino fluviale, nel pomeriggio di sabato, lungo il tratto urbano – nei pressi di viale Brin – del torrente Serra. Il motivo: un capriolo, forse ‘sceso’ dalla Valserra, è finito nell’alveo del corso d’acqua e per salvarlo è servito l’intervento del 115 e dei carabinieri forestali. Piuttosto lunghe le operazioni, visto che l’animale – spaventato – ha finito per nascondersi in mezzo alla vegetazione. Probabilmente sarà necessario l’utilizzo dell’anestetico per recuperarlo e, successivamente, liberarlo nel suo ambiente naturale.