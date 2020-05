Rato, il viadotto Montoro sotto la lente: stop ai mezzi pesanti

Viadotto Montoro – lungo il raccordo Terni-Orte (ss 675) – off limits per i mezzi pesanti, superiori a 3,5 tonnellate. Il provvedimento, disposto da Anas, è scattato sabato ed è legato «ad un controllo programmato che ha evidenziato la necessità di ulteriori indagini tecniche per avviare un intervento di ripristino strutturale su un elemento del viadotto».

Alle autovetture e ai veicoli leggeri il transito è consentito sulle corsie di sorpasso in entrambe le direzioni. Le uscite obbligatorie per i veicoli pesanti sono le seguenti: Narni/SS 3 bis per chi è diretto verso Terni; Terni/SS 3 bis (inneso E45) per chi è diretto verso Orte; i veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate provenienti da Terni e diretti sulla viabilità locale possono transitare sul raccordo in direzione Orte fino allo svincolo di Amelia (ultima uscita utile).