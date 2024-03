Terni: Carlo Tabarrini nuovo presidente del circolo filatelico e numismatico

Cambio al vertice del circolo filatelico e numismatico ‘Rodolfo M. Borzacchini’ di Terni che vanta oltre 50 anni di storia. Carlo Tabarrini, eletto all’unanimità dal consiglio direttivo, è il nuovo presidente, prende il posto che per anni ha ricoperto Danilo Corpetti.

La storia del circolo

Nel 1965 un gruppo di collezionisti filatelici e numismatici cominciò a riunirsi nei locali del circolo Enal di Terni e il 27 maggio del 1971 venne fondato il vero e proprio circolo filatelico e numismatico ‘Annibale Aromatici’ che da qualche anno è stato intitolato alla memoria di Rodolfo M. Borzacchini. Il neo presidente Tabarrini, originario di Montefranco, ha 72 anni e vanta un passato ricco di variegate esperienze professionali che spaziano dal privato all’imprenditoria. Per 40 anni è stato impiegato alle acciaierie per impegnarsi anche in esperienze imprenditoriali nel Club Athena, nella discoteca Fellini e anche nella gestione delle Piscine dello Stadio. Ha anche fondato una start up sulle energie rinnovabili.