Terni, Carsulae teatro: programma approvato, c’è Federico Buffa

di S.F.

L’aiuto della fondazione Carit con un finanziamento da 58 mila euro e via libera all’approvazione del ‘progetto‘ per gli spettacoli in programma dal 16 luglio al 29 agosto. L’esecutivo di palazzo Spada mercoledì mattina ha dato il via libera al calendario artistico legato a Carsulae teatro 2021: c’è anche il noto giornalista, scrittore e storyteller Federico Buffa con Italia Mundial 1982. La proposta è del vicesindaco e assessore alla cultura Andrea Giuli.

Il programma



Il cartellone approvato prevede la partecipazione di Simone Mazzilli con ‘Con piedi per terra’ (16 luglio al teatro romano), l’attore e regista Edoardo Siravo con ‘Prometeo’ il 25 luglio al teatro romano, Cecilia Di Giuli con ‘Antigone’ al teatro romano il 30 luglio, Riccardo Leonelli (31 luglio, 1°, 7 e 8 agosto) all’area archeologica con ‘Dante in Carsulae Inferno’, Isa Danieli con ‘Raccontami’ il 6 agosto, ‘C’è aria di commedia’ di Carlo Dalla Costa il 13, 14 e 15 agosto all’area archeologica, Umbri Naharki di Stefano de Majo il 20 e 21 agosto all’area archeologica, Federico Buffa con ‘Italia Mundial 1982’ il 22 agosto al teatro romano, IperZanzotto il 27 agosto al teatro romano e, in chiusura, la XXX° edizione del premio San Valentino un gesto d’amore con Malebolge il 29 agosto.

I prezzi ed il cachet per gli artisti



L’intero per il teatro romano costerà 12 euro, 5 per il ridotto under 18 oltre ai diritti di prevendita. Per l’area archeologica prezzo di 3 euro. Il finanziamento della fondazione arriva in seguito alla partecipazione del Comune al bando nel settore dello sviluppo locale: della somma complessiva la maggior parte – 40 mila euro – sono per i cachet artistici con service. Da segnalare l’assenza – dato politico che esula dal contesto culturale in questione – degli assessori di Fratelli d’Italia, Elena Proietti ed Orlando Masselli.