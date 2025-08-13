di S.F.

Alloggi popolari a Terni, continua il lavoro della direzione welfare dopo l’approvazione della graduatoria definitiva – era il 15 luglio 2024, oltre un anno fa – della graduatoria relativa al bando 2023. Ora è arrivata l’approvazione della 5° lista generale di assegnazione in seguito al lavoro della commissione, in azione per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi autocertificati. Pioggia di sospensioni.

13 AGOSTO 2025, LA DIRIGENTE ACCARDO FIRMA L’OK ALLA QUINTA LISTA GENERALE

LUGLIO 2024, LA GRADUATORIA DEFINITIVA. SCATTANO I CONTROLLI

L’ulteriore tabella riguarda 35 posizioni che hanno ottenuto dai 12 punti in su. L’esito? Solo in 15 hanno avuto un punteggio definitivo. Le altre 20? In gran parte escluse per assenza di requisiti, alcune sono state sospese per approfondimenti istruttori.

CASE POPOLARI, I NUMERI DI ATER (2025)

C’è dunque l’aggiornamento generale delle assegnazioni (riportiamo il documento integrale sopra) post lavoro della commissione. Ora si ripartirà dalla 48° posizione in giù. La responsabile del procedimento è la funzionaria con elevata qualificazione Erminia Bonini.