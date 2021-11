Terni, cavalcavia viale Borzacchini: tempo di risanamento

di S.F.

L’ultimo intervento in ordine di tempo è di inizio giugno, quando i vigili del fuoco e la polizia Locale di Terni furono costretti ad intervenire – con chiusura temporanea al traffico dei mezzi pesanti – dopo la caduta di alcuni calcinacci. A distanza di mesi da quell’episodio è scattata l’operazione ‘restyling’ per il cavalcavia di viale Borzacchini, a Terni: non sono passati inosservati gli operai della ditta Piconi che si sono attivati per il risanamento del calcestruzzo ‘ammalorato’ della struttura. Al centro dell’attenzione in particolar modo i ferri di armatura con l’applicazione di uno specifico prodotto per la protezione del materiale; alla base del problema le infiltrazioni d’acqua ed i conseguenti problemi che portano al distacco dei calcinacci. Coinvolta giocoforza – presi accordi specifici con Rfi in tal senso – l’area a pochi metri dalla linea ferroviaria, oggetto di intervento nella prossima settimana.