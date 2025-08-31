Non solo l’intitolazione dell’impianto sportivo in fase di ultimazione in piazzale Senio. Terni non dimentica Mirko Giansanti e allora è in arrivo il primo memorial in suo ricordo: ci sarà il 13 e 14 settembre al ciclopattinodromo ‘Renato Perona’.

Ad organizzarlo è il Club Remo Venturi Spoleto moto d’epoca ed in particolar modo se ne occupa Paolo Maggi. Si tratta di una manifestazione per moto d’epoca e non che si svolgerà tra sabato e domenica. C’è il patrocinio di Coni, Provincia e Comune di Terni. L’evento sarà presentato martedì mattina a palazzo Spada. Giansanti ha perso prematuramente la vita a 46 anni nell’estate del 2023.