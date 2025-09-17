Primo ‘Memorial Gianni Marcorelli’ a Terni a cinque anni dalla scomparsa avvenuta nel 2020. Ad organizzarlo è la Pgs Bosico Basket: l’evento è programmato per domenica 28 settembre alle 15.30 allo Sporting San Valentino.

Si tratta di un triangolare di pallacanestro della categoria under 17, in cui andranno a sfidarsi la Bosico Leo, l’Atomika Basket e la Willie Basket Rieti. «Gianni Marcorelli – viene sottolineato – fu uno dei padri fondatori della Pgs Bosico Basket, oltre che istruttore e allenatore. Alle 19.30 presso l’oratorio San Francesco di Terni avverrà la celebrazione in ricordo di Gianni con intitolazione della palestra interna al complesso. A seguire è prevista una cena negli spazi dell’oratorio».

Marcorelli fondo nel 1986 il settore pallacanestro della Polisportiva Eriberto Bosico, «contraddistinguendosi come una colonna delle attività salesiane. In città viene ricordato anche come un fedelissimo tifoso della Ternana Calcio». Per info per la cena è possibile contattare il 349 7781956.