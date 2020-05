Terni, scompare Gianni Marcorelli: cordoglio

«Gianni Marcorelli questa notte ci ha lasciato. Fondatore e da sempre anima del nostro club, persona buona, intelligente e sempre disponibile ad aiutare il prossimo. Padre, marito e figlio esemplare, un bravo professionista ed un grande tifoso delle Fere e dell’Inter. Noi caro Gianni, caro amico, non ti dimenticheremo mai».

Lutto

Questo il messaggio postato dal club Roccarossoverde martedì mattina, per salutare per l’ultima volta Gianni Marcorelli, scomparso nella notte fra lunedì e martedì all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni. Aveva 60 anni e lascia la moglie e due figli. Accanto alla professione di consulente fiscale e tributario, Marcorelli era noto per la grande passione per i colori rossoverdi della Ternana e quelli nerazzurri dell’Inter. Una figura, la sua, capace di raccogliere la stima di tanti, per i suoi modi umani e per i valori che portava con sé, in primis quelli dell’amicizia e della solidarietà.