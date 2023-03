Terni: Emanuela Aureli al CLT tra musica, risate ed imitazioni

Grande appuntamento con un’eccellenza artistica del territorio sabato 25 marzo nella biblioteca del Circolo Lavoratori Terni in via Muratori. Dalle 21 sarà protagonista Emanuela Aureli con ‘Ce la farò anche stRavolta’, un one woman show tra musica ed imitazioni.

Con lei ci sarà Giandomenico Anellino alla chitarra. «Lo spettacolo – spiega il CLT, promotore ed organizzatore della serata in collaborazione con Agorart Eventi e con produzione di The Boss srl – fa parte degli stand up comedy. Nota imitatrice e personaggio molto amato dal pubblico si esibirà in un monologo comico; si esprimerà in tutta la sua bravura e la sua simpaticissima ironia, raccontandoci la storia della sua carriera, sin dagli inizi, con una serie di aneddoti buffi spesso legati alla sua fisicità. Non ultime le doti vocali di Emanuela che potremo apprezzare ascoltando celebri canzoni che ci canterà approfittando delle sue deliziose imitazioni di personaggi famosi come Milly Carlucci, Mara Venier, Maria De Filippi, Barbara d’Urso, Valeria Marini, Fiorella Mannoia , Loredana Bertè, Malika Ayane, Sandra Mondaini, Monica Bellucci, Raffaella Carrà, Patty Pravo, Arisa, Orietta Berti …. Non mancano inoltre molte imitazioni maschili, infatti Emanuela è la sola donna che riesce ad imitare i personaggi maschili, come Al Bano, Mahmood, Luciano Ligabue, Maurizio Costanzo Zlatan Ibrahimović Raimondo Vianello, Beppe Grillo, Sergio Mattarella». Per i biglietti il prezzo è di 20 euro per il posto unico e 15 per i soci CLT più diritti di prevendita. QUESTO IL LINK per l’acquisto.