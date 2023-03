Terni, c’è la prima rassegna internazionale di musica Circular

L’8 marzo Micah P. Hinson a Perugia, il 25-26 marzo la prima edizione della rassegna di musica contemporanea Circular con Ana Roxanne ed Eric Chenaux a Terni. Questi i nuovi eventi in arrivo nell’ambito di Degustazioni Musicali, tour itinerante attivo da dieci anni sul territorio regionale che ha l’obiettivo di diffondere gli eventi culturali e valorizzare gli artisti.

A Perugia

Il primo appuntamento sarà al cinema Zenith di Perugia dove l’8 marzo sarà in scena Micah P. Hinson, una delle voci più autentiche della musica statunitense. Per l’occasione il cantautore salirà sul palco in trio con Alessandro ‘Asso’ Stefana alla chitarra (leader dei Guano Padano e storico collaboratore di Pj Harvey, Vinicio Capossela e Calexico) e Zeno De Rossi alla batteria (che ha suonato tra gli altri con Enrico Rava) per presentare i brani del suo nuovo album I Lie To You, un racconto al tempo stesso immaginifico e molto personale in cui mette a nudo passione e sofferenza, fragilità e poesia. Il concerto è organizzato grazie al sostegno del negozio di dischi perugino T-Trane Record Store.

A Terni

Il 25 e 26 marzo invece Degustazioni Musicali torna a Terni in occasione di Circular – Rassegna internazionale di musica contemporanea, che si terrà al Caos – e al Fat Art Club. «Circular, più che un concerto, è un’esperienza unica nel suo genere: l’artista è al centro della scena, con il pubblico disposto intorno per creare un’esperienza completamente immersiva, anche grazie a un allestimento scenico minimale fatto di luci soffuse, suoni avvolgenti e qualche sorpresa dell’ultima ora. Non importa stare seduti, in piedi o sdraiati, immobili o in movimento. La cosa importante è trovare la propria dimensione e condividerla con le altre persone presenti», spiegano gli organizzatori. La prima artista coinvolta in questa edizione di Circular sarà la californiana Ana Roxanne, che mescola elettronica pop, musica medievale e lingua indostana per creare suoni ipnotici e nei suoi brani affronta temi come l’identità sessuale e l’amor proprio. L’altro nome al centro del programma è il cantautore canadese Eric Chenaux, altro artista di punta della scena sperimentale che si muove in equilibrio tra jazz, folk e dissonanza. Tutto possibile grazie alla collaborazione tra la cooperativa Le Macchine Celibi e l’associazione Suoni in Chiostro per gli eventi ternani e con il sostegno del già citato Trane Record Store e del cinema Zenith per la data di Perugia.

PROGRAMMA DEGLI EVENTI

8 marzo – Perugia cinema Zenith

Via Benedetto Bonfigli, 5,

Ore 20:30 apertura porte

Ore 21:30 opening a cura di ESPADA

Ore 22:00 MICAH P. HINSON live

25 marzo – Terni

c/o Studio 1 del museo Caos Centro Arti Opificio Siri

Via Franco Molè 25, Terni, Italy

Ore 22:00 ANA ROXANNE

Ore 23:30 G-AMP (From Dancity Festival) DJ SET c/o Fat Art Club

26 marzo – Terni

c/o Studio 1 del museo Caos Centro Arti Opificio Siri

Via Franco Molè 25, Terni, Italy

Ore 19:00 BLACKMEREND’ASS MUSIC SELECTION (Tisana time)

Ore 21:00 ERIC CHENAUX